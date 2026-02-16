Lanciano al voto nel 2027 Tonia Paolucci Forza Italia | Fuori personalismi e pressioni esterne lavoriamo all' unità del centrodestra

Tonia Paolucci di Forza Italia annuncia che nel 2027 si voterà a Lanciano, spiegando che questa decisione deriva dalla volontà di rafforzare l’unità del centrodestra. La consigliera invita i partiti a superare personalismi e pressioni esterne, puntando a un fronte compatto per le prossime amministrative. A meno di un anno dalle elezioni comunali, Paolucci sottolinea l’importanza di concentrarsi sui temi locali e di lasciare da parte le tensioni provenienti da altre sedi politiche.

L'assessore comunale e segretario cittadino del partito chiama la coalizione all'unità dopo i contrasti emersi all'interno di Fratelli d'Italia: "In passato abbiamo pagato a caro prezzo le divisioni" "A poco più di un anno dalle elezioni comunali bisogna concentrarsi sull'unità del centrodestra e lasciare fuori dal dibattito politico cittadino personalismi e scontri che traggono origine da dinamiche di altre assemblee elettive". È quanto puntualizza Tonia Paolucci, segretario cittadino di Forza Italia a Lanciano e assessore comunale della giunta Paolini, a seguito delle divisioni interne a Fratelli d'Italia emerse dalla vicenda della revoca del capogruppo Gabriele Di Bucchianico, a cui sono seguite le puntualizzazioni di quest'ultimo.

