L’allenamento invisibile di Spalletti | Juve ferma ai box prima di Istanbul
Luciano Spalletti ha deciso di allenarsi senza fare annunci ufficiali, mentre la Juventus si ferma ai box prima della partita di Istanbul. La squadra torinese preferisce non rischiare in vista di un match decisivo, concentrandosi su sessioni di allenamento leggere e senza pubblicità. Nei giorni che precedono la trasferta, i giocatori si dedicano a esercizi mirati per recuperare energie e prevenire infortuni.
In una settimana che non concede tregua tra il logorio fisico di San Siro e l’inferno del RAMS Park, la Juventus sceglie la via del silenzio e del riposo. Ha destato scalpore la decisione di Luciano Spalletti di non far scendere in campo la squadra per la consueta rifinitura del giorno precedente alla sfida europea contro il Galatasaray. Niente cancelli aperti per i media, niente test sul manto erboso alla vigilia di un playoff di Champions League che vale una fetta fondamentale della stagione internazionale. Una mossa controtendenza che risponde a una logica di gestione scientifica delle energie, in un calendario che sta portando i calciatori oltre la soglia del sovraccarico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Allenamento invisibile Juve, cos’è e cosa intendeva dire Spalletti in conferenza stampa. Svelato il metodo!
Questa mattina, alla conferenza stampa, Spalletti ha spiegato il metodo dietro all’“allenamento invisibile” della Juventus.
Infortunati Juve: Spalletti recupera Gatti e Conceicao, si ferma Yildiz per l’influenza. Novità importanti dalla Continassa dopo l’allenamento odierno
Dopo l’allenamento odierno alla Continassa, Spalletti ha recuperato Gatti e Conceicao in vista della sfida di Cagliari, mentre Yildiz si è fermato per influenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
TORINO - Un bel discorso alla squadra. Di quelli che emozionano. Vuoi perché la ferita è fresca e comprensibilmente ancora aperta, vuoi perché la Juve si è riscoperta più compatta e unita che mai dopo ...
