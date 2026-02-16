L’Aeronautica militare di Otranto a supporto delle Giornate di raccolta del farmaco
Il 14 febbraio 2026, il Distaccamento aeronautico di Otranto ha partecipato alle Giornate di raccolta del farmaco, portando un elicottero in piazza per facilitare il trasporto dei medicinali donati.
Impegno civile e vicinanza alla collettività: i militari in prima linea per l’assistenza alle famiglie in difficoltà. Le iniziative, il 14 febbraio, si sono svolte a Lecce e ad Alezio LECCE – Nella giornata di sabato 14 febbraio 2026, il Distaccamento aeronautico di Otranto ha fornito il proprio supporto alle Giornate di raccolta del farmaco. L’iniziativa, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus dal 10 al 16 febbraio, mira a raccogliere medicinali da banco per sostenere persone in condizione di fragilità economica e sociale. L’impegno dei militari si è concretizzato attraverso la presenza attiva presso alcuni presidi farmaceutici della provincia, facilitando la raccolta e sensibilizzando i cittadini.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Giornate di raccolta del farmaco: nel bolognese l'iniziativa coinvolge 162 farmacie
Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, 162 farmacie del bolognese partecipano alla 26ª edizione delle giornate di raccolta del farmaco.
Tornano le Giornate di Raccolta del farmaco, a Piacenza obiettivo 3mila confezioni
Piacenza si prepara a tornare con le Giornate di Raccolta del Farmaco, giunte alla loro ventiseiesima edizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
