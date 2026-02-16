Laboratorio di foto-poesia con Ljdia Musso al Conventino Caffè Letterario
Ljdia Musso, fotografa di fama internazionale, arriva a Firenze per condurre un laboratorio di
Arriva a Firenze un weekend all'insegna della visione fotografica d'autore. Ljdia Musso, fotografa e artista visiva presente in collezioni internazionali e cataloghi che ospitano maestri come Man Ray e Sebastiao Salgado, sarà in città per un doppio appuntamento che unisce l'alta formazione alla sperimentazione artistica.Dopo l'intervento blindato previsto per sabato 21 febbraio presso il prestigioso Istituto Marangoni, dove l'autrice terrà una lezione sulla visione e l'identità artistica, domenica 22 febbraio si terrà un laboratorio aperto al pubblico nella suggestiva cornice de Il Conventino Caffè Letterario.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Da Istituto Marangoni a Pompei: la Foto-Poesia di Ljdia Musso fa tappa in città il 24 febbraioDopo l'intervento esclusivo a Firenze, l'artista internazionale Ljdia Musso sceglie Pompei per una tappa speciale del suo tour Radici di Luce, in collaborazione con Unitre Pompei.
