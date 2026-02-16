' ' Labe laboratorio espressivo' ' di Palermo | al via corso di primo livello per adulti

Labe Laboratorio Espressivo di Palermo apre le iscrizioni al suo nuovo corso di teatro per adulti, che inizierà martedì 10 marzo 2026. La scelta di proporre questa attività nasce dalla voglia di offrire uno spazio dedicato alla creatività e alla comunicazione, coinvolgendo persone di tutte le età. Il corso si terrà presso la sede dell’associazione, in via XX Settembre, e prevede incontri settimanali con istruttori qualificati.

L'associazione culturale Labe Laboratorio espressivo di Palermo, darà il via, martedì 10 marzo 2026, a un laboratorio teatrale di primo livello per adulti. Si tratta di un percorso della durata di tre mesi, con un incontro settimanale in ore serali, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30, più un periodo di prove per una performance teatrale finale.Il laboratorio si rivolge anche a chi non ha mai avuto esperienza e vuole mettersi in gioco con le infinite possibilità che il teatro può donare. Verranno affrontate le principali tecniche dell'arte scenica come: la voce, la dizione, la grammatica di palcoscenico e l'improvvisazione teatrale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF), Delegazione di Pisa, propone un corso di primo livello dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’assaggio dei formaggi.

A Casa Romagna a Forlì si terrà il corso di primo livello per aspiranti sommelier, con inizio mercoledì 4 febbraio alle 20.

