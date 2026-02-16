La Zenith torna a ruggire nelle zone alte

La squadra Zenith Prato ha ottenuto una vittoria importante contro Fucecchio, con il risultato di 1-0. La partita si è giocata sul campo di Prato, dove i giocatori hanno dato il massimo per conquistare i tre punti. Brunelli, Banchelli e Sinisgallo sono stati tra i protagonisti della vittoria, mentre l’intera formazione ha mostrato determinazione e grinta. La squadra si riprende dopo alcune partite difficili e si posiziona nelle zone alte della classifica.