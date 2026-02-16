La valanga fuoripista di Courmayeur ha spazzato via un gruppo di amici | morto anche il terzo sciatore

Una valanga fuori pista nel Canale del Vesses, sopra Courmayeur, ha travolto un gruppo di amici, causando la morte di un terzo sciatore. La slavina si è staccata ieri mattina, provocando il crollo di neve e ghiaccio che ha investito i visitatori. Uno di loro, rimasto nascosto sotto la neve, non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate.

Anche l'ultimo sciatore rimasto coinvolto nella valanga che si è staccata nel Canale del Vesses, sopra Courmayeur (Valle d'Aosta), non ce l'ha fatta. Fino alla tarda serata del 15 febbraio i medici dell'ospedale Molinette di Torino hanno provato a salvarlo. Il bilancio definitivo sale dunque a tre morti. Le vittime sono tutte di nazionalità francese. Avevano 29, 31 e 35 anni ed erano tutte originarie di Chamonix. Il gruppo aveva raggiunto la località molto nota tra gli amanti del freeride, ovvero la discesa fuoripista.