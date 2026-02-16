La Thailandia somministrerà vaccini anti-concezionali agli elefanti | Rischiano conflitti violenti con le persone se non interveniamo la situazione diventerà ingestibile

La Thailandia ha deciso di somministrare vaccini anti-concezionali agli elefanti per controllare l’aumento delle loro popolazioni. La causa è il rischio di conflitti sempre più violenti tra gli elefanti e le comunità locali, che si verificano quando gli animali cercano cibo nei villaggi. La situazione sta peggiorando, e le autorità temono che senza interventi adeguati possa sfuggire di mano. Recentemente, alcune scorribande di elefanti hanno danneggiato coltivazioni e provocato incidenti tra le persone.

La Thailandia vuole contenere il crescente problema della sovrapposizione tra la popolazione umana e gli elefanti selvatici. Il governo ha un obiettivo: ridurre le nascite di questi grandi animali. Come fare? Con un vaccino anticoncezionale. Le autorità hanno constatato che le persone si stanno espandendo nelle foreste, escludendo così gli elefanti dal loro habitat naturale. L'iniziativa rientra negli sforzi per affrontare questo problema che, in alcuni casi, si è rivelato fatale per la vita delle persone e per quella degli animali. Secondo i dati del governo thailandese e riportati da La Stampa, lo scorso anno gli elefanti selvatici hanno ucciso in Thailandia 30 persone e ne hanno ferite altre 29.