La testa parla troppo Il corpo invece sente | a chi dare retta?

Giovedì scorso, la testa di Marco ha iniziato a parlare incessantemente, lasciando il corpo senza risposte. La sua mente riempiva ogni pensiero di preoccupazioni e dubbi, mentre il corpo sembrava ignorare i segnali di stanchezza e tensione. In quel momento, Marco si è trovato in uno stato di confusione totale, tra le parole della sua testa e le sensazioni che il corpo cercava di comunicargli.

C ome ascoltare il corpo quando mente ed emozioni fanno troppo rumore e tutto dentro è confuso. Ci sono momenti in cui la testa parla troppo; a nalizza, interpreta, anticipa. E insieme alla mente, anche le emozioni alzano la voce: paura, rabbia, agitazione, desiderio. Tutto chiede attenzione, tutto sembra urgente. In quel frastuono, il corpo viene spesso ignorato. Eppure, è proprio lì che esiste una forma di ascolto più antica e affidabile. Il corpo non discute, non drammatizza, non corre avanti, il corpo sente. Leggi anche › Selene Calloni Williams: dal dolore alla rinascita nel libro "Diario di una Sciamana" Il rumore che ci disconnette.