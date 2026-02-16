La storica del cuore | sport territorio e solidarietà

Il Comune di Arezzo ha deciso di sostenere l’evento “La storica del cuore con zero passi”, organizzato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) – amici della bici Arezzo, Valdambra Trail con Zero Passi e GravelAlò, previsto per sabato 18 aprile. L’iniziativa partirà alle 15:00 da Ruscello e attraverserà le vie della città, passando anche per piazza della Libertà, prima di tornare nella frazione. La manifestazione mira a promuovere l’uso della bicicletta e il rispetto per il territorio.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – Il Comune di Arezzo patrocina l'iniziativa "La storica del cuore con zero passi" organizzata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) - amici della bici Arezzo, Valdambra Trail con Zero Passi, GravelAlò in programma sabato 18 aprile dalle 15:00 alle 19:00 con partenza da Ruscello, un percorso che interesserà la città fino a piazza della Libertà e rientro nella frazione. "L'evento – ha sottolineato l'assessore allo sport Federico Scapecchi – nasce dalla passione per la corsa a piedi e in bicicletta e dal desiderio di tradurre quest'ultima in un gesto concreto di solidarietà a favore della Fondazione Meyer e del suo progetto 'Bambini nel mondo', che porta assistenza sanitaria pediatrica nei contesti dove c'è maggiore bisogno, garantendo cure specialistiche attraverso medici, chirurghi pediatrici, anestesisti e personale infermieristico qualificato.