La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu medaglia d' oro a Milano Cortina 2026

Alysa Liu, la pattinatrice statunitense vincitrice di una medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, ha scelto di sfoggiare gli halo hair biondi e castani dopo mesi di preparazione. La sua acconciatura, realizzata con cura prima delle Olimpiadi e ritoccata durante l’evento, ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Durante le competizioni, Liu ha mostrato un look che ha richiesto numerose sessioni di styling e attenzione ai dettagli.

Alysa che oggi ha vent'anni, nel 2019 e a soli 13 anni, è diventata la più giovane campionessa nazionale di sempre e la prima donna statunitense a eseguire tre tripli axel in gara, il salto più difficile e tecnico, caratterizzato dal fatto di essere l'unico ad avere uno stacco in avanti. L'anno dopo, è diventata la prima a eseguire un salto quadruplo in gara. È entrata nella squadra olimpica nel 2022, si è classificata sesta a Pechino, poi si è ritirata a solo 16 anni. Adesso, Milano Cortina 2026 decreta il suo ritorno sul ghiaccio con una nuova consapevolezza. Ma alle sue condizioni.