la startup anti deep fake che individua i video falsi

La startup che smaschera i deepfake ha scoperto un nuovo metodo per individuare i video falsi, rispondendo all'aumento di contenuti manipolati online. Le aziende e gli utenti si trovano a dover fare attenzione alle immagini che circolano, spesso confuse con realtà, grazie a tecnologie sempre più avanzate. La sfida cresce mentre i creatori di contenuti falsi perfezionano le loro tecniche, rendendo più difficile distinguere il vero dal falso.

SEMPRE più dovremo far caso a ciò che è vero e a ciò che non lo è. Benvenuti nel mondo parallelo, cioè verosimile, pieno di "miraggi" dell’ intelligenza artificiale. Da qui la necessità di mettere a punto strategie per riconoscere il vero dal falso. IdentifAI, impresa italiana fondata da Marco Ramilli e Marco Castaldo, ha sviluppato una piattaforma tecnologica innovativa basata sull’intelligenza artificiale "degenerativa". L’impresa ha realizzato un prodotto capace di verificare gli ambienti più classici di videoconferenza, come Zoom, Google Meet e Microsoft Team, al fine di individuare potenziali deepfake. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sempre più persone si fanno ingannare dai video falsi, anche quando sanno che sono manipolati.

