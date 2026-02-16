La spiaggia di Agua Dolce, la più frequentata di Lima, chiude per il troppo accumulo di rifiuti. Il sindaco Richard Cortez ha spiegato che i turisti hanno lasciato oltre 20 tonnellate di spazzatura in una sola settimana. A causa di questa situazione, le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente l’accesso al pubblico, sperando di sensibilizzare i visitatori sulla tutela dell’ambiente.

In piena stagione estiva, Agua Dolce, popolare spiaggia di Lima in Perù, ha chiuso. La decisione è stata resa nota dal sindaco del distretto di Chorrillos, Richard Cortez. Il primo cittadino ha dichiarato alla stampa che l’iconica spiaggia di Lima sarebbe rimasta chiusa nella giornata di ieri, 15 febbraio, a causa dell’inquinamento generato dalla grande quantità di rifiuti lasciati da migliaia di bagnanti ogni fine settimana. È la prima volta che Agua Dolce chiude. Il comune di Chorrillos ha ritenuto che la decisione drastica fosse la migliore da prendere data l’emergenza ambientale della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La spiaggia più popolare del Perù chiude. Il sindaco: “I turisti hanno generato oltre 20 tonnellate di spazzatura in una settimana. Serve educarli con le cattive”

