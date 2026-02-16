La spiaggia più pericolosa del mondo non esiste più | l'origine della sabbia nera di Reynisfjara in Islanda

La spiaggia di Reynisfjara in Islanda, famosa per la sua sabbia nera, ha subito un cambiamento significativo a causa di un’ondata di maltempo, che ha alterato il suo aspetto. La costa, conosciuta anche come la più pericolosa al mondo, si presenta ora più sicura e meno accessibile ai visitatori. La forte pioggia e le onde alte hanno eroso parte della spiaggia, modificandone la conformazione e riducendo il rischio per chi si avvicina. Nonostante i danni, il fascino naturale del luogo rimane intatto, tra leggende e paesaggi mozzafiato.

