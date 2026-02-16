La spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda non esiste più Era la location de Il Trono di Spade | Mareggiate e venti forti l’hanno cancellata

La spiaggia nera di Reynisfjara, famosa per aver ospitato le scene di Il Trono di Spade, è scomparsa a causa di intense mareggiate e venti forti. Le onde hanno eroso la costa, lasciando un vuoto dove un tempo si trovava uno dei luoghi più suggestivi dell’Islanda. Residenti, scienziati e turisti osservano con preoccupazione il progressivo decadimento di questa area naturale.

L'attenzione di residenti, scienziati e turisti è tutta per il preoccupante cambiamento della linea di costa a Reynisfjara (Spiaggia Nera), uno dei luoghi naturali più iconici dell'Islanda, usata anche come location nella settima stagione de Il Trono di Spade. Le forze oceaniche insolitamente intense delle ultime settimane hanno infatti causato un 'estesa erosione costiera, cambiando radicalmente l'aspetto e l'accessibilità della famosa Spiaggia Nera. Gli abitanti del posto sono rimasti sbalorditi nel vedere sezioni delle formazioni di colonne di basalto, i suggestivi pilastri di roccia esagonali che si ergono dalla riva e sono una caratteristica distintiva di Reynisfjara, spinti nell'oceano dall'azione delle onde.