La spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda è stata cancellata

Le tempeste hanno distrutto la spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda, portando via vaste aree di scogliera e sabbia. Le forti mareggiate e i venti intensi sono stati i principali responsabili di questo cambiamento improvviso. La spiaggia, famosa per le sue formazioni di basalto e il paesaggio spettacolre, si sta lentamente dissolvendo sotto l’attacco delle onde. Un luogo che attirava molti visitatori si trova ora in uno stato di completo mutamento.

Reynisfjara, la spiaggia nera islandese cancellata dalle tempeste: un paradiso in trasformazione. L'iconica spiaggia nera di Reynisfjara, in Islanda, sta subendo una trasformazione radicale a causa dell'erosione costiera accelerata. Il paesaggio, reso celebre anche dalla serie televisiva "Il Trono di Spade", è irriconoscibile in alcuni tratti, con implicazioni significative per il turismo e la sicurezza dei visitatori. Un'inversione delle normali correnti e venti sta portando via la sabbia vulcanica, esponendo le scogliere sottostanti all'azione del mare. L'erosione senza precedenti e la perdita della sabbia.