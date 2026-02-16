La sostenibilità passa dall' olio | giovani chef alla provaa del Laboratorio della Passione

Giovani chef partecipano alla prova del Laboratorio della Passione per promuovere un uso più responsabile dell’olio, un elemento fondamentale in cucina. La gara mira a far comprendere come scelte più consapevoli possano fare la differenza nel piatto e nel rispetto dell’ambiente. Durante l’evento, i partecipanti devono dimostrare di saper valorizzare l’olio in modo creativo e sostenibile, utilizzandolo in ricette che rispettano le materie prime e riducono gli sprechi. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, è promosso da Costa d’Oro in collaborazione con enti che vogliono formare i futuri professionisti della ristorazione.

Il 26 febbraio a Perugia la fase conclusiva del contest nell'ambito del progetto che integra impresa e formazione per promuovere consapevolezza e valore di filiera Il contest rappresenta la fase conclusiva di un percorso iniziato nei mesi precedenti, che ha coinvolto attivamente gli studenti dell'Università dei Sapori attraverso attività formative e immersive. Tra queste, la visita presso la sede Costa d'Oro nell'ambito di Planet O-live, il programma di sostenibilità dell'azienda dedicato alla valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva di qualità attraverso sostenibilità, tracciabilità e responsabilità lungo tutta la filiera produttiva.