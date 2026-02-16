La Somalia ha firmato un accordo di cooperazione militare con l’Arabia Saudita, spinta dalla necessità di rafforzare le proprie forze di sicurezza di fronte alle minacce interne. La decisione nasce anche dall’interesse di Riad di consolidare i rapporti con il paese africano, in cerca di alleati strategici nella regione. Nei giorni scorsi, le autorità somale hanno annunciato anche l’arrivo di consulenti militari sauditi a Mogadiscio, per aiutare l’addestramento delle truppe locali.

La Somalia continua a muoversi sullo scacchiere internazionale. In questo quadro, la settimana scorsa, Mogadiscio ha firmato un accordo di cooperazione militare con Riad. In particolare, l’intesa è stata sottoscritta dal ministro della Difesa somalo, Ahmed Moallim Fiqi, e dall’omologo saudita, Khalid bin Salman bin Abdulaziz. Secondo il governo di Mogadiscio, il patto «mira a rafforzare i quadri di cooperazione militare e di difesa tra i due Paesi e comprende molteplici aree di interesse comune, al servizio degli interessi strategici di entrambe le parti». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Somalia rafforza la sponda con Riad

Riad ha deciso di rafforzare i legami con Damasco.

Zelensky a Roma e Meloni alla ricerca di supporto: la visita del presidente ucraino si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, mentre la premier italiana punta a rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti e l’Europa per promuovere la pace, sottolineando l’importanza di una visione condivisa tra alleati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.