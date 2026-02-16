La solidarietà sale a bordo | Tua dona 8 autobus Euro 5 all' Ucraina

Tua ha deciso di donare otto autobus Euro 5 alla città di Leopoli, in Ucraina, per rafforzare il trasporto pubblico locale. La compagnia ha scelto di intervenire con mezzi nuovi, destinati a migliorare le corse nelle zone più colpite dalla crisi. La consegna degli autobus è prevista entro poche settimane e rappresenta un aiuto diretto alle comunità ucraine.

L’iniziativa nasce dal programma di rinnovo della flotta e trasforma un passaggio gestionale ordinario in un’azione di mutuo soccorso tra istituzioni. I mezzi destinati alla donazione sono 8 autobus interurbani Euro 5, lunghi 12 metri, immatricolati nel 2008, selezionati perché ancora efficienti e pronti a rientrare in servizio e perché coerenti con i requisiti tecnici e normativi richiesti dalla municipalità? Una delegazione ucraina è stata in Abruzzo per una visita tecnica nelle diverse sedi di Tua: sopralluoghi e verifiche sui veicoli e completamento degli adempimenti propedeutici alle successive fasi amministrative e logistiche.🔗 Leggi su Chietitoday.it

