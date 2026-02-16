La Serie A verso il futuro | Simonelli prenota il Fantacalcio e lancia la sfida al protocollo VAR

Simonelli ha prenotato il Fantacalcio e sfida il protocollo VAR, suscitando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Durante l’assemblea di Lega di oggi, si sono prese decisioni che cambiano il modo in cui si gestisce il calcio italiano, con nuove regole e strategie commerciali. Per esempio, si parla di introdurre innovazioni che potrebbero influenzare le partite e il modo di valutare gli arbitri.

L’Assemblea di Lega odierna segna uno spartiacque commerciale e regolamentare per il massimo campionato italiano. Il Presidente Ezio Maria Simonelli, intervenuto in conferenza stampa al termine dei lavori, ha delineato una strategia d’attacco volta a potenziare il brand Serie A attraverso l’acquisizione della maggioranza di Fantacalcio.it e a risolvere l’impasse comunicativa tra club e classe arbitrale. Il clima di apparente serenità tra i dirigenti non ha però ammorbidito la posizione del vertice di via Rosellini nei confronti dell’attuale gestione tecnologica del gioco, definita inadeguata dopo i fatti di San Siro.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Bastoni-Kalulu, Simonelli (Serie A): “Protocollo Var non adeguato, 23 marzo incontro tra arbitri e club” Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR. Rivoluzione Serie A: la Lega punta all’acquisto del Fantacalcio e sfida l’IFAB sul VAR La Lega Serie A annuncia di voler acquistare i diritti del Fantacalcio, sfidando l’IFAB sul VAR. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arezzo, la corsa verso le serie B: le partite da qui alla fine del campionato tra anticipi e posticipi; Serie A, Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv; L'Arezzo vince a Carpi e vola verso la serie B; Calcio Serie B – Verso Reggiana-Mantova: attesi oltre mille tifosi virgiliani. Serie A, Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tvMilano si prepara ad accogliere una delle partite più attese dell’intera stagione. Sabato 14 febbraio, alle 20:45, andrà in scena Inter-Juventus, valida per la 25ª giornata di Serie A: un Derby ... torinotoday.it Serie A, Torino-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica alle 18 al Grande Torino la sfida della 25ª giornata: precedenti favorevoli ai granata, ma serve una prova di maturità ... torinotoday.it Inutile la rete di Rao. I biancorossi sprofondano verso la Serie C - facebook.com facebook