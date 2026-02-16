La Serie A ha annunciato l'acquisto del 51% del Fantacalcio, spinta dalla voglia di conquistare un pubblico più giovane. La decisione arriva dopo che i vertici del calcio italiano hanno notato il crescente interesse dei tifosi per le piattaforme digitali e i giochi online. La società ha già avviato trattative con le aziende che gestiscono il gioco, puntando a integrare meglio i contenuti del campionato con il fantasy più popolare tra gli appassionati.

La Serie A ha deciso di allargare i propri orizzonti e se non lo ha fatto per quanto riguarda un canale tv tematico, ha pensato di mettere le mani sul Fantacalcio. Lo ha annunciato il presidente Ezio Simonelli, che ha dato il via libera all’acquisto del 51% delle quote del gioco gestito da Quadronica, Srl nata nel 2008 e controllata al 50% da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo. « Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, tra cui l’acquisto della maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A è pronta a rilevare il 51% del Fantacalcio

La Lega Serie A Fantacalcio ha acquistato il 51% delle azioni, portando a casa un affare da 40 milioni di euro, dopo mesi di trattative intense.

RedBird Milan si appresta a completare il passaggio societario, con Comvest pronta a rilevare il debito da Elliott.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.