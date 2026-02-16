La scuola non è babysitteraggio! Lettera

Inviata da Eugenio Tipaldi - Elly Schlein nella due giorni passati a Napoli ha detto, tra l’altro: “Noi ci opporremo all’autonomia differenziata che vuole spaccare il paese. Invece quanto servirebbe allungare il tempo pieno. E quanto servirebbe raccogliere una sfida: siamo gli unici ad avere una pausa di 14 settimane di fila, con effetti sui percorsi di apprendimento e con grande difficoltà per le famiglie che non sono ricche e non possono permettersi centri estivi o nonni vicini cui lasciare i figli per lavorare”. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per lo sviluppo dei giovani.

La scuola italiana fu riformata nel 1974 per rispondere all’aumento delle conoscenze e alle nuove esigenze sociali.

