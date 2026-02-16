La scuola non è babysitteraggio! Lettera
Eugenio Tipaldi denuncia che la scuola non deve essere solo un luogo di custodia, evidenziando come spesso venga usata come baby-sitter. Durante la visita a Napoli, Elly Schlein ha dichiarato che il governo intende spingere sull’autonomia regionale, ma lei si oppone fermamente a questa mossa, che potrebbe dividere l’Italia.
Inviata da Eugenio Tipaldi - Elly Schlein nella due giorni passati a Napoli ha detto, tra l’altro: “Noi ci opporremo all’autonomia differenziata che vuole spaccare il paese. Invece quanto servirebbe allungare il tempo pieno. E quanto servirebbe raccogliere una sfida: siamo gli unici ad avere una pausa di 14 settimane di fila, con effetti sui percorsi di apprendimento e con grande difficoltà per le famiglie che non sono ricche e non possono permettersi centri estivi o nonni vicini cui lasciare i figli per lavorare”. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Rivedere il calendario scolastico? La scuola è solo un parcheggio con servizio di “babysitteraggio” a buon mercato. Lettera
La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per lo sviluppo dei giovani.
La scuola alla deriva. Lettera
La scuola italiana fu riformata nel 1974 per rispondere all’aumento delle conoscenze e alle nuove esigenze sociali.
