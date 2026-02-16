La scelta della cremazione | evoluzione o significato religioso?
La crescente diffusione della cremazione in Italia deriva dall’aumento delle richieste da parte di chi preferisce questa soluzione rispetto alla sepoltura tradizionale. Negli ultimi anni, sempre più famiglie scelgono questa alternativa, spesso motivata da questioni pratiche o ambientali. In alcune regioni, come la Lombardia, le richieste sono aumentate del 20% solo nell’ultimo biennio, spingendo i crematori a potenziare i servizi. Questa tendenza si riscontra anche negli altri Paesi europei, dove l’interesse verso la cremazione cresce velocemente.
Festa della Candelora, dal significato religioso alla tradizione popolare barese
La Festa della Candelora a Bari ha radici antiche e un significato che va oltre la religione.
Cremazione e fede: i 4 limiti invalicabili che (forse) non conosciLa Chiesa Cattolica accetta la cremazione? Scopri l'evoluzione storica, le regole dell'istruzione Ad resurgendum cum Christo e le condizioni per la conservazione delle ceneri nel rispetto della dott ... veb.it
Tumulazione tradizionale o cremazione: scelta spesso obbligataLa tumulazione in loculo resta, per molte famiglie, la scelta preferenziale al momento del lutto. Una decisione spesso legata a radicati retaggi religiosi e culturali, alla volontà di avere un luogo ... unionesarda.it
