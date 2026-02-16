La scelta della cremazione | evoluzione o significato religioso?

La crescente diffusione della cremazione in Italia deriva dall’aumento delle richieste da parte di chi preferisce questa soluzione rispetto alla sepoltura tradizionale. Negli ultimi anni, sempre più famiglie scelgono questa alternativa, spesso motivata da questioni pratiche o ambientali. In alcune regioni, come la Lombardia, le richieste sono aumentate del 20% solo nell’ultimo biennio, spingendo i crematori a potenziare i servizi. Questa tendenza si riscontra anche negli altri Paesi europei, dove l’interesse verso la cremazione cresce velocemente.

