La Russa nella bufera | Rubare a chi ruba e il ricordo di Calciopoli riapre il dibattito sul calcio e la sportività
Ignazio La Russa ha scatenato una forte reazione pubblica dopo aver affermato che “rubare a chi ruba può essere giusto”, un commento che ha fatto seguito alla sua riflessione sul ricorso a comportamenti scorretti nel calcio, richiamando anche il passato di Calciopoli. La frase, pronunciata durante un dibattito politico, ha acceso le discussioni sui limiti tra sportività e illegalità nel calcio italiano. La sua dichiarazione, rivolta alla partita tra Inter e Juventus, ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e politici, creando un forte scontro di opinioni.
La Russa e Inter-Juventus: una frase infuoca sul "rubare ai ladri" e la bufera politica. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sollevato un'ondata di polemiche dopo aver espresso un'opinione controversa sull'azione del difensore dell'Inter, Bastoni, durante il match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Telelombardia, hanno riacceso il dibattito sulla sportività e l'integrità del calcio italiano, aprendo un confronto che ha travalicato i confini del campo da gioco. La frase chiave, che ha scatenato la reazione di politici e opinionisti, è stata l'affermazione secondo cui "rubare in casa di chi ruba non è poi così grave".
Inter-Juve, interviene La Russa ed è caos: “Rubare a chi ruba è giusto”
Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dell’Inter, ha alimentato il caos con una dichiarazione controversa durante un collegamento a Telelombardia, affermando che “rubare a chi ruba è giusto”.
