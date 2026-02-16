La Russa nella bufera | Rubare a chi ruba e il ricordo di Calciopoli riapre il dibattito sul calcio e la sportività

Ignazio La Russa ha scatenato una forte reazione pubblica dopo aver affermato che “rubare a chi ruba può essere giusto”, un commento che ha fatto seguito alla sua riflessione sul ricorso a comportamenti scorretti nel calcio, richiamando anche il passato di Calciopoli. La frase, pronunciata durante un dibattito politico, ha acceso le discussioni sui limiti tra sportività e illegalità nel calcio italiano. La sua dichiarazione, rivolta alla partita tra Inter e Juventus, ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e politici, creando un forte scontro di opinioni.

