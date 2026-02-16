La Rugby Palermo torna ad essere un rullo compressore | battuti i Briganti di Librino

La Rugby Palermo ha vinto contro i Briganti di Librino, causando una sconfitta pesante per la squadra avversaria. La partita si è conclusa con un punteggio di 27-3, dimostrando ancora una volta la forza del team palermitano. Questa vittoria permette alla squadra di rafforzare la posizione in cima alla classifica del girone siciliano di serie C.

La Rugby Palermo torna ad essere un rullo compressore. Archiviata la pratica Briganti con il punteggio di 27-3 e così consolida il primato in classifica nel girone siciliano della serie C. Una gara mai stata in discussione con il dominio dei nero arancio del duo La Torre Zappia in tutte le fasi, touche, mischia e tre quarti. Unico squillo degli ospiti una punizione da 3 punti. Ai palermitani anche il punto bonus, grazie alle 4 mete realizzate nell'ordine da Marin, Benfante Virzì e Borracino con due trasformazioni una punizione di Benfante. Adesso restano solo 2 gare da giocare in casa contro le Aquile del Tirreno, Domenica prossima a Palermo che sono ancora a quota 0 in classifica e il recupero contro il CAS Reggio Calabria.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Dole Rimini continua il suo percorso senza sosta, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva e consolidando la posizione di testa nel campionato.

