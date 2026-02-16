La Roma ritrova Koné | il francese ha recuperato dall’infortunio
Konié torna in campo dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori contro il Milan. Il francese si è allenato con il gruppo questa settimana e ora è pronto a scendere in campo contro la Cremonese, portando una soluzione importante in attacco.
Dopo lo stop forzato contro il Milan, Koné torna finalmente a disposizione di Gasperini e scalda i motori per la gara casalinga con la Cremonese. Una notizia importante per il proseguimento della stagione della Roma, a cui, nonostante le prestazioni di livello dei supplenti Pisilli e El Aynaoui, erano mancate le caratteristiche dominanti del nazionale francese. Seppure la Roma dovrà con ogni probabilità fare a meno di Wesley, fermo per il trauma contusivo-distorsivo di ieri e di Dybala, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio che non gli ha permesso di partire per Napoli, la buona notizia di stamattina è l’imminente rientro in gruppo di Koné. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Infortunio Kone, ansia Roma: il francese resta in forte dubbio per la partita contro il Napoli. I giallorossi hanno una speranza
Roma, Gasperini ha il dubbio Baldanzi-Dybala, quindi giocherà Dybala (ovviamente). Koné ha recuperatoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma, Dybala ci prova. Hermoso migliora. E Konè spera; Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Verso Napoli-Roma, Gasperini ritrova Vaz e Soulé. Hermoso in dubbio; Napoli-Roma, Gasperini ritrova tre pedine importanti: la situazione.
Roma, riecco Koné. Attesa per gli esami di WesleyAncora uno stop per infortunio per Gasperini. Un problema alla caviglia sinistra ha impedito a Wesley di proseguire la propria ... iltempo.it
Roma, riecco Koné: il francese ha smaltito l'infortunioBuone notizie in casa Roma dopo il pareggio dello stadio Diego Armando Maradona. Il 2-2 di ieri sera non distoglie l'attenzione dei giallorossi dal campionato, per il quale saranno impegnati domenica ... fantacalcio.it
McTominay out, Conte ritrova Politano e Gilmour Alla vigilia dello scontro diretto con la Roma, il Napoli perde un tassello fondamentale. Scott McTominay non recupera: l’infiammazione al tendine del gluteo continua a dare fastidio e lo scozzese è rimasto a rip - facebook.com facebook
Napoli-Roma, Gasperini ritrova la Joya: Dybala titolare con Malen al Maradona #ASRoma x.com