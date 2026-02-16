Konié torna in campo dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori contro il Milan. Il francese si è allenato con il gruppo questa settimana e ora è pronto a scendere in campo contro la Cremonese, portando una soluzione importante in attacco.

Dopo lo stop forzato contro il Milan, Koné torna finalmente a disposizione di Gasperini e scalda i motori per la gara casalinga con la Cremonese. Una notizia importante per il proseguimento della stagione della Roma, a cui, nonostante le prestazioni di livello dei supplenti Pisilli e El Aynaoui, erano mancate le caratteristiche dominanti del nazionale francese. Seppure la Roma dovrà con ogni probabilità fare a meno di Wesley, fermo per il trauma contusivo-distorsivo di ieri e di Dybala, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio che non gli ha permesso di partire per Napoli, la buona notizia di stamattina è l’imminente rientro in gruppo di Koné. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma ritrova Koné: il francese ha recuperato dall’infortunio

