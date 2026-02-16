La ‘rivoluzione liberale’ di Piero Gobetti non c’entra con le manipolazioni della destra | il messaggio è attuale

Piero Gobetti, morto nel 1926, viene ricordato oggi come un protagonista di una rivoluzione liberale che non ha nulla a che fare con le strategie manipolatrici della destra. Questa figura, che aveva appena 25 anni quando perse la vita, aveva dedicato la sua vita a promuovere un pensiero critico e libero, sfidando le idee autoritarie che stavano crescendo in Italia. La sua eredità si riversa ancora oggi su un panorama politico in rapido cambiamento, dove le parole e i valori si rinnovano di continuo.

di Fabio Ciracì e Alessandro Cannavale Il centenario della morte di Piero Gobetti (1901–1926) arriva in una stagione di mutazioni profonde del lessico pubblico e dell'orizzonte civile. Proprio per questo, ricordarlo non può ridursi a un rito: Gobetti non è solo un "martire del fascismo" (pur essendolo), ma un intellettuale che ha lasciato una diagnosi severa dell'Italia e un programma politico-morale che ha ancora una sua forza: la "rivoluzione liberale". Per Gobetti il liberalismo non è la dottrina dell'equilibrio, né una semplice tecnica di governo. È, piuttosto, un principio di formazione del cittadino ed un metodo di analisi storico-politica.