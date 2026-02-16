Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato un bando per trovare una nuova sede per la Ragioneria dello Stato di Milano e Monza e Brianza, dopo aver deciso di locare un immobile. La scelta deriva dalla necessità di migliorare gli spazi e garantire servizi più efficienti ai cittadini, con attenzione particolare alle aree di maggiore attività amministrativa. Attualmente, il dipartimento cerca una struttura adeguata in modo da ospitare il personale e le funzioni amministrative in modo più funzionale. La ricerca si concentra su immobili disponibili in zona, in grado di soddisfare le esigenze operative e di sicurezza dell’ente.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – in particolare il Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sta cercando di individuare, in locazione passiva, un immobile da adibire a sede della Ragioneria territoriale dello Stato di MilanoMonza e Brianza. A questo fine ha pubblicato un avviso pubblico per provare a individuare la sua nuova “casa“. La superficie lorda complessiva richiesta è di circa 4.450 metri quadrati da suddividersi, indicativamente, come segue: 3.770 mq da adibire ad uffici; 600 mq da adibire ad archivio con quantità di carta superiore a 50 quintali; 80 mq da adibire ad altro utilizzo (sale di attesa, front office, sala CED ecc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Ragioneria dello Stato. Bando per la nuova sede

Secondo le ultime previsioni della Ragioneria generale dello Stato, nel 2029 l’età pensionabile sarà aumentata di tre mesi.

A partire dal 1° gennaio 2029, l'età di pensionamento per la vecchiaia è prevista salire a 67 anni e sei mesi, con ulteriori aumenti fino a 69 anni nel 2050, secondo le stime della Ragioneria dello Stato e i dati Istat.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.