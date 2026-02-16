La Ragioneria dello Stato Bando per la nuova sede
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato un bando per trovare una nuova sede per la Ragioneria dello Stato di Milano e Monza e Brianza, dopo aver deciso di locare un immobile. La scelta deriva dalla necessità di migliorare gli spazi e garantire servizi più efficienti ai cittadini, con attenzione particolare alle aree di maggiore attività amministrativa. Attualmente, il dipartimento cerca una struttura adeguata in modo da ospitare il personale e le funzioni amministrative in modo più funzionale. La ricerca si concentra su immobili disponibili in zona, in grado di soddisfare le esigenze operative e di sicurezza dell’ente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – in particolare il Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sta cercando di individuare, in locazione passiva, un immobile da adibire a sede della Ragioneria territoriale dello Stato di MilanoMonza e Brianza. A questo fine ha pubblicato un avviso pubblico per provare a individuare la sua nuova “casa“. La superficie lorda complessiva richiesta è di circa 4.450 metri quadrati da suddividersi, indicativamente, come segue: 3.770 mq da adibire ad uffici; 600 mq da adibire ad archivio con quantità di carta superiore a 50 quintali; 80 mq da adibire ad altro utilizzo (sale di attesa, front office, sala CED ecc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
L’età pensionabile salirà di tre mesi nel 2029, lo dice la Ragioneria dello Stato
Secondo le ultime previsioni della Ragioneria generale dello Stato, nel 2029 l’età pensionabile sarà aumentata di tre mesi.
Pensioni: dal 2029 età di vecchiaia a 67 anni e sei mesi. La Ragioneria dello Stato prevede incrementi fino a 69 anni nel 2050 secondo i dati Istat
A partire dal 1° gennaio 2029, l'età di pensionamento per la vecchiaia è prevista salire a 67 anni e sei mesi, con ulteriori aumenti fino a 69 anni nel 2050, secondo le stime della Ragioneria dello Stato e i dati Istat.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Ragioneria dello Stato. Bando per la nuova sede; Catalogo Eventi - PPP: le competenze di RGS (MEF) e di ISTAT; Decreto Sicurezza ancora fermo: è bloccato al ministero dell’Economia. Dubbi sulle coperture per i Comuni; Il Piano pandemico 2025-2029 ancora non si sblocca, il Mef frena: Stima dei costi incompleta, servono chiarimenti su risorse e oneri.
Pensioni, la beffa generazionale: lo Stato rompe il patto sociale sui nati tra il 1961 e il 1967!Secondo le ultime proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, l’età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 6 mesi nel 2029 e a 67 anni e 8 mesi nel 2031, in base al meccanismo (...) ... agoravox.it
Il Piano pandemico 2025-2029 ancora non si sblocca, il Mef frena: Stima dei costi incompleta, servono chiarimenti su risorse e oneriLa Ragioneria generale dello Stato chiede chiarimenti e modifiche al Piano pandemico 2025-2029, giudicando incompleta la stima dei costi e non pienamente coerenti le coperture finanziarie. quotidianosanita.it
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la sezione “Info e FAQ” dedicata alla fase pilota 2025 della riforma della contabilità Accrual, con chiarimenti utili sugli adempimenti, sull’assistenza e sul percorso di accompagnamento previsto per le amminist facebook
La #spesa #sanitaria tocca i 186 miliardi. Ma quella pubblica non tiene il passo di quella privata dei #cittadini che sfonda i 46 miliardi. E i bilanci delle Regioni vanno in profondo rosso. Ecco il nuovo report della Ragioneria generale dello Stato quotidianosanit x.com