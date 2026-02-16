La Promessa anticipazioni 17 febbraio | Martina sotto accusa Alonso e Catalina furiosi!
Martina provoca tensioni tra lei e i Luján, portando Alonso e Catalina a perdere la pazienza. La causa è il suo comportamento deciso a mettere in discussione le decisioni della famiglia. Nella prossima puntata, i loro sguardi furiosi mostrano quanto le tensioni siano già alte. Martina si trova al centro di un conflitto che rischia di mettere a dura prova i rapporti con i suoi cari.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina ha creato un solco profondo tra lei e i Luján. Alonso vede nel fatto che sua nipote sia andata a trovare Cruz in cella come un tradimento. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo confessa a Ricardo di temere Emilia, mentre Toño rompe definitivamente con Simona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Alonso scopre Adriano in camera di Catalina!
Domani nella soap spagnola “La Promessa”, Alonso si presenta improvvisamente nella stanza di Catalina e sorprende Adriano.
La Promessa anticipazioni 15 febbraio: Alonso dice sì a Catalina e Adriano
Don Alonso decide di approvare il matrimonio tra Catalina e Adriano, sorprendendo così tutti i personaggi della soap.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 17 febbraio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 21 febbraio; La Promessa, anticipazioni 16-20 febbraio: Eugenia torna alla tenuta e Lorenzo vuole rinchiuderla di nuovo; Torna il Carnevale in piazza Sant’Agostino: festa il 17 febbraio.
La promessa anticipazioni 17 febbraio 2026: Don Romulo rivela a Ricardo il suo scottante segreto, ecco qualeScopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 17 febbraio 2026 su Rete4. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap. msn.com
La Promessa anticipazioni 17 febbraio: Martina sotto accusa, Alonso e Catalina furiosi!Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina ha creato un solco profondo tra lei e i Luján. Alonso vede nel fatto che sua nipote sia andata a trovare Cruz in cella come un tr ... movieplayer.it
La promessa, anticipazioni dal 22 al 28 febbraio #lapromessa #anticipazioni #febbraio2026 #spoiler x.com
Ci sarà un nuovo arrivo a , ma a muovere le fila di tutto c'è la "solita" dark lady... Ecco cosa succederà: -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/la-promessa-dietro-il-nuovo-arrivo-ce-leocadia-ecco-perche-anticipazioni/ - facebook.com facebook