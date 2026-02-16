Martina provoca tensioni tra lei e i Luján, portando Alonso e Catalina a perdere la pazienza. La causa è il suo comportamento deciso a mettere in discussione le decisioni della famiglia. Nella prossima puntata, i loro sguardi furiosi mostrano quanto le tensioni siano già alte. Martina si trova al centro di un conflitto che rischia di mettere a dura prova i rapporti con i suoi cari.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina ha creato un solco profondo tra lei e i Luján. Alonso vede nel fatto che sua nipote sia andata a trovare Cruz in cella come un tradimento. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo confessa a Ricardo di temere Emilia, mentre Toño rompe definitivamente con Simona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 17 febbraio: Martina sotto accusa, Alonso e Catalina furiosi!

Domani nella soap spagnola “La Promessa”, Alonso si presenta improvvisamente nella stanza di Catalina e sorprende Adriano.

Don Alonso decide di approvare il matrimonio tra Catalina e Adriano, sorprendendo così tutti i personaggi della soap.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.