La Pro Loco Vallesaccarda celebra il Carnevale tra tradizione e musica

La Pro Loco Vallesaccarda ha deciso di organizzare due eventi di Carnevale per far divertire la comunità, collaborando con il Ristorante Minicuccio. La festa, che si terrà nei prossimi giorni, include musica dal vivo e sfilate di maschere tradizionali. La voglia di mantenere vive le usanze locali spinge l’associazione a proporre un programma ricco di allegria e colori.

Il 17 febbraio si partirà nel pomeriggio con "La masch'carata", l'evento che rievoca le radici più autentiche del Carnevale. A partire dalle ore 17.00, la piazza del paese si animerà con figuranti in costume, maschere tradizionali e musiche popolari che attraverseranno le strade in un clima di festa e condivisione. La partecipazione è libera, per permettere a cittadini e visitatori di unirsi indossando il proprio travestimento. La serata proseguirà dalle ore 20.00 con il Gran Ballo in Maschera presso l'Hotel Ristorante Minicuccio. In programma una cena a buffet, giochi a tema e musica dal vivo con l'Archiband Trio, per concludere la giornata in allegria tra balli, sorrisi e spirito carnevalesco.