La premier Meloni visita Niscemi e le aree colpite dal Ciclone Harry – Il video

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi per valutare i danni causati dal ciclone Harry e dalla frana che hanno colpito la zona, portando con sé i rappresentanti delle istituzioni locali e alcuni residenti sfollati. La premier ha percorso le strade invase da detriti e ha ascoltato le testimonianze di chi ha perso la casa, promettendo interventi immediati per aiutare le persone colpite.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna» Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente» Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti» .🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Meloni si trova in Sicilia per visitare le zone devastate dal ciclone Harry, che ha causato allagamenti e danni alle infrastrutture.

Giorgia Meloni visita la Sicilia per verificare i danni causati dal ciclone Harry, che ha provocato gravi allagamenti e crolli nelle zone di Niscemi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.