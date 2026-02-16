La premier Meloni visita Niscemi e le aree colpite dal Ciclone Harry – Il video
Giorgia Meloni ha visitato Niscemi per valutare i danni causati dal ciclone Harry e dalla frana che hanno colpito la zona, portando con sé i rappresentanti delle istituzioni locali e alcuni residenti sfollati. La premier ha percorso le strade invase da detriti e ha ascoltato le testimonianze di chi ha perso la casa, promettendo interventi immediati per aiutare le persone colpite.
Meloni a Niscemi: Subito 150 milioni per la frana. Forzare i tempi? Sarei pazza. Ciciliano sarà commissario straordinarioLa premier ha visitato il paese siciliano sconvolto da una frana dopo il ciclone Harry. Mercoledì il consiglio dei ministri adotterà un provvedimento che sarà immediatamente operativo.
