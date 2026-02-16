La precisazione di Nuova Genesi | Francesco Righini non fa parte del movimento

Nuova Genesi ha chiarito che Francesco Righini non è membro del suo direttivo dopo aver inizialmente indicato il contrario. L’errore si è verificato a causa di una comunicazione sbagliata diffusa nei giorni scorsi. La correzione arriva in un momento in cui il movimento cerca di chiarire le proprie posizioni e consolidare la propria immagine pubblica.

Svolta a Catanzaro: Nuova Genesi Corregge un Errore di Comunicazione. Il Movimento politico "Nuova Genesi" ha corretto un errore nella propria comunicazione ufficiale, precisando che l'architetto Francesco Righini non fa parte del suo direttivo. La svista, emersa da un comunicato stampa diffuso il 14 febbraio 2026, riguardava l'elenco dei componenti del direttivo del movimento con sede a Catanzaro, e ha richiesto un intervento pubblico per chiarire la situazione. Un Lapsus e la Necessità di Trasparenza. L'errore è stato individuato nelle ore successive alla diffusione del comunicato stampa del 14 febbraio. La precisazione di Nuova Genesi: Francesco Righini non fa parte del movimentoA causa di una svista redazionale, nell'elenco dei componenti del nostro Direttivo è stato erroneamente inserito il nome dell'Arch. Francesco Righini. Desideriamo precisare che il suddetto ...