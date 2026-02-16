La Penna minacciato di morte | il fischietto avvocato ha presentato denuncia
Federico La Penna ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, che ha scatenato un'ondata di insulti e accuse sui social. L’arbitro ha deciso di agire, presentando una denuncia contro chi lo ha minacciato, rendendo pubblica la situazione attraverso i canali ufficiali. I commenti pesanti e le minacce sono arrivati subito dopo la gara, creando tensione tra gli utenti online.
Una valanga di insulti, accuse e perfino minacce di morte. Dopo Inter-Juventus, l’arbitro Federico La Penna è finito nel mirino degli hater sui social. A riportare la notizia è l’ANSA, che parla di centinaia di messaggi comparsi su diverse piattaforme contro il direttore di gara romano. Nel mirino la gestione del match di sabato sera e, in particolare, l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Tra i commenti si leggono parole come “vergognoso” e “corrotto”, oltre a richieste di “radiazione”. Ma in mezzo al flusso di post sono spuntate anche frasi ben più gravi: “ti accoltello per strada”, “ti uccido”, “sappiamo dove abiti”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
