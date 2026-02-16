La pattinatrice spagnola Olivia Smart ha ricevuto la proposta di matrimonio dall’ex rivale statunitense Jean-Luc Baker il giorno di San Valentino

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Jean-Luc Baker ha chiesto la mano a Olivia Smart, la pattinatrice spagnola che aveva sfidato in passato alle competizioni internazionali. La proposta di matrimonio arriva proprio durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre Olivia si prepara a concludere la sua esperienza olimpica. Qualche ora prima, la pattinatrice aveva annunciato la sua decisione di lasciare i Giochi, lasciando spazio a una sorpresa personale che ha catturato l’attenzione di molti.

L a pattinatrice spagnola Olivia Smart lascia i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con un anello al dito. L’atleta ha ricevuto la proposta di matrimonio da Jean-Luc Baker, anche lui pattinatore statunitense ed ex rivale sul ghiaccio, pochi giorni dopo aver concluso la sua gara di danza su ghiaccio insieme al partner Tim Dieck all’ Ice Skating Arena di Assago. Un decimo posto che ha fatto la storia dei Giochi per la Spagna. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Da ex rivali a marito e moglie: la storia tra Olivia Smart e Jean-Luc Baker. La storia tra Olivia Smart e Jean-Luc Baker sembra uscita da un film romantico ambientato sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La pattinatrice spagnola Olivia Smart ha ricevuto la proposta di matrimonio dall’ex rivale statunitense Jean-Luc Baker il giorno di San Valentino La pattinatrice Olivia Smart svela la fornitura (con tanto di logo istituzionale) messa a disposizione nel Villaggio Olimpico La pattinatrice Olivia Smart ha mostrato ufficialmente la fornitura di attrezzature con il logo del Villaggio Olimpico. Milano-Cortina 2026, al Villaggio anche i preservativi olimpici. La pattinatrice Olivia Smart: “Trovati” Al Villaggio degli atleti di Milano, nel quartiere di Porta Romana, ci sono anche i preservativi olimpici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rivali olimpici si sono trasformati in amanti quando la ballerina di ghiaccio americana propone alla pattinatrice spagnola il giorno di San Valentino a Milano; Ecco dove trovare i preservativi nel Villaggio Olimpico: la scoperta della pattinatrice Olivia Smart - Video; A Milano-Cortina i preservativi olimpici nel villaggio, lo stupore della portabandiera spagnola Smart; Al Villaggio Olimpico i preservativi col logo della Regione, Fontana: Prevenzione e buon senso. Olimpiadi invernali, al Villaggio distribuiti i preservativi con il logo della LombardiaOlimpiadi invernali: virale la clip girata dalla pattinatrice spagnola Olivia Smart in cui riprende i profilattici brandizzati con il logo della Regione Lombardia. corrierenazionale.it Utilizzo dati e privacyLa portabandiera spagnola Olivia Smart svela i gadget del Villaggio Olimpico di Milano. Fontana: Profilattici gratis per la prevenzione, nessuna sorpresa. sportmediaset.mediaset.it La pattinatrice Olivia Smart svela la fornitura (con tanto di logo istituzionale) messa a disposizione nel Villaggio Olimpico - facebook.com facebook La pattinatrice Olivia Smart svela la fornitura (con tanto di logo istituzionale) messa a disposizione nel Villaggio Olimpico x.com