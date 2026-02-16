La parabola di Nicola Romanin A dicembre era in IBU Cup Ora titolare in staffetta alle Olimpiadi!

Nicola Romanin, ex atleta dell’IBU Cup a dicembre, ha conquistato un posto da titolare nella staffetta olimpica di biathlon a Milano Cortina 2026. Dopo aver dimostrato grande determinazione, il biatleta di 31 anni si prepara a gareggiare come terzo frazionista, portando con sé anni di esperienza e una crescita costante. La sua presenza in squadra rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, che quest’anno sta vivendo momenti di grande successo.

Nicola Romanin sarà il terzo frazionista della staffetta 4×7.5 km maschile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: l’azzurro, a pochi giorni dal 32° compleanno, si sta togliendo parecchie soddisfazioni in quella che è sicuramente la stagione migliore della sua carriera agonistica. L’azzurro si era messo in luce lo scorso anno in IBU Cup, chiudendo in top ten sia nella graduatoria generale che nelle classifiche di specialità di sprint ed inseguimento: questi risultati lo avevano portato ad essere convocato per la prima volta, a 31 anni appena compiuti, in Coppa del Mondo ad Oslo Holmenkollen. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Arber, durante la quarta tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, Martina Trabucchi e Nicola Romanin si sono distinti come i migliori rappresentanti italiani nelle gare di sprint.

Ad Arber, in Germania, prende il via la quarta tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon.

