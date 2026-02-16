La nuova stagione dopo superbonus e PNRR

Il governo ha annunciato che, grazie ai fondi del superbonus e del PNRR, si sta avviando una fase di rinnovamento delle scuole e degli edifici pubblici. Questa spinta mira a migliorare le condizioni di vita di molte famiglie, riducendo i costi delle bollette energetiche. Nei prossimi mesi, sono previsti interventi su oltre mille scuole e uffici comunali in tutta Italia, con l’obiettivo di rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico.

"Siamo in una transizione, verso la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e la lotta alla povertà energetica. Ed è un'occasione di crescita". Chi parla è Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina Costruzioni, impresa che opera su tutto il territorio nazionale (con uno sviluppo verticale che negli ultimi anni l'ha condotta ad avere oltre 200 tra manager e maestranze, fatturato di 60 milioni di euro e portafoglio clienti di 180 milioni) e che aderisce al Consorzio La Cascina. Come noto, la fine del superbonus e a breve del PNRR segna una discontinuità nel settore dell'edilizia italiana, impone ad imprese e amministrazioni pubbliche di ripensare strumenti, modelli e prospettive di intervento.