Kaja Kallas ha annunciato che l’Estonia si allontana dai negoziati europei, ma mantiene una posizione decisa. La premier ha spiegato che la sua scelta deriva dalla necessità di difendere gli interessi nazionali, anche se questo significa essere meno coinvolti nelle discussioni comunitarie. Durante la Conferenza di Monaco, ha mostrato un atteggiamento deciso, sottolineando che preferisce fare pressione dall’esterno piuttosto che partecipare ai dibattiti.

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas è intervenuta all’ultimo giorno della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Nel suo discorso ha evidenziato le tre nuove priorità della politica estera UE. E a proposito del conflitto in Ucraina ha sottolineato come per l’Europa avanzare richieste precise verso la Russia sia più importante che prendere posto al tavolo delle trattative. Secondo round e inflessibilità. Appena una decina di giorni fa si è tenuta la seconda sessione di negoziati in quel di Abu Dhabi, con la partecipazione delle delegazioni di Kiev, Mosca e Washington. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La nuova priorità europea per la Kallas: stiamo fuori dai negoziati, ma ci mostriamo duri!

In un contesto di mercato in evoluzione, Massara di Roma ha dichiarato che la società sta monitorando attentamente eventuali ulteriori opportunità.

In vista del derby, Mister Marchionni sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione nonostante le assenze di tre attaccanti.

