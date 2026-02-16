La nuova priorità europea per la Kallas | stiamo fuori dai negoziati ma ci mostriamo duri!
Kaja Kallas ha annunciato che l’Estonia si allontana dai negoziati europei, ma mantiene una posizione decisa. La premier ha spiegato che la sua scelta deriva dalla necessità di difendere gli interessi nazionali, anche se questo significa essere meno coinvolti nelle discussioni comunitarie. Durante la Conferenza di Monaco, ha mostrato un atteggiamento deciso, sottolineando che preferisce fare pressione dall’esterno piuttosto che partecipare ai dibattiti.
L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas è intervenuta all’ultimo giorno della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Nel suo discorso ha evidenziato le tre nuove priorità della politica estera UE. E a proposito del conflitto in Ucraina ha sottolineato come per l’Europa avanzare richieste precise verso la Russia sia più importante che prendere posto al tavolo delle trattative. Secondo round e inflessibilità. Appena una decina di giorni fa si è tenuta la seconda sessione di negoziati in quel di Abu Dhabi, con la partecipazione delle delegazioni di Kiev, Mosca e Washington. 🔗 Leggi su Follow.it
Roma, Massara sicuro: «Mercato? Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità. Ecco la nostra priorità»
In un contesto di mercato in evoluzione, Massara di Roma ha dichiarato che la società sta monitorando attentamente eventuali ulteriori opportunità.
"Abbiamo tre attaccanti fuori causa. Ma la squadra forte si vede nei momenti duri"
In vista del derby, Mister Marchionni sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione nonostante le assenze di tre attaccanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Finanze: Zilli, ok Partenariato Fesr a 11mln per Social Housing; Unire o perire: la nuova Europa non può più attendere. E chi non ci sta resterà indietro; Telecomunicazioni, appello dell’industria a Bruxelles: Reti avanzate tra le priorità della ricerca Ue; L’Europa accelera ad Alden Biesen: Mercato Unico 2027 e nuove regole antitrust.
Kick off meeting al quartier generale di Europol all’Aja per la nuova operazione EMPACTROMA (ITALPRESS) - Most Threating Criminal Network and Individuals è la priorità #Empact che ha l'obiettivo di contrastare e disarticolare le org ... italpress.com
Una nuova strategia europea per l’asilo e la migrazioneLa Commissione europea ha presentato un documento politico e programmatico per gestire i flussi migratori verso l’Europa e le procedure di asilo La Commissione europea ha presentato la prima Strategia ... cittanuova.it
"L'ACUTO DELLA...KALLAS"!). Alle 20 su Rai3 nuova puntata lampo di #blob. x.com
Nel suo intervento, Kaja Kallas ha parlato anche della Russia, precisando che “non è una superpotenza. Dopo oltre un decennio di conflitto, inclusi 4 anni di guerra su vasta scala in Ucraina, la Russia è appena andata oltre le linee del 2014, e il costo è stato - facebook.com facebook