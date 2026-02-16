La Natura non si teme… Si rispetta

A Fregene, i residenti hanno visto i lupi, un fatto che preoccupa molto la comunità. La presenza di questi animali selvatici, già noti per aver incontrato daini e cinghiali, mette in allarme le persone che vivono vicino alla natura. Un passante ha raccontato di averli notati vicino alla pineta, un dettaglio che rende ancora più concreta la situazione.

La notizia dei lupi avvistati a Fregene, dopo daini e cinghiali, ha immediatamente acceso paure e reazioni istintive. È comprensibile. Vedere la fauna selvatica avvicinarsi alle case, ai giardini, alle strade che percorriamo ogni giorno destabilizza. Ma forse la domanda da porsi non è perché la natura avanzi. È perché noi abbiamo continuato ad avanzare dentro la natura, spesso senza misura. Il caso di Fregene è solo lo spunto per un ragionamento più ampio. La natura non va temuta, né combattuta come se fosse un nemico. Va rispettata. Perché il suo ritorno non è un’invasione, ma spesso una conseguenza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

