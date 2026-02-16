La narrigine… come origine del valore

Annamaria Spina afferma che la narrigine rappresenta la radice del valore di un’impresa, perché da essa deriva l’identità e la cultura aziendale. La sua teoria si basa sul fatto che ogni attività si forma prima come un’idea centrale, poi si trasmette attraverso le storie condivise tra i membri del team. Per esempio, alcune aziende ancora oggi raccontano le sfide superate dai fondatori, rafforzando il senso di appartenenza.

di A nnamaria Spina Ogni impresa nasce due volte. la prima come “nucleo”, la seconda come “storia condivisa”. Prima della strategia, prima del business plan, prima dei mercati, esiste uno spazio originario che decide il senso, la coerenza e la direzione di tutto ciò che seguirà. A questo spazio ho dato un nome. “Narrìgine”. La Narrigine non riguarda il modo in cui l’impresa si racconta. riguarda il motivo per cui esiste prima di raccontarsi. Non è una tecnica di comunicazione e non è una formula di marketing, è il principio generativo che precede ogni scelta economica. Non coincide con ciò che l’impresa racconta ma con ciò che rende quel racconto inevitabile, è il terreno da cui emergono decisioni, investimenti, innovazioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

