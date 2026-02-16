La nostra recensione de La mia famiglia a Taipei, vincitore del miglior film alla Festa del cinema di Roma: una storia divertente e commovente sulla famiglia di un’adorabile e furba bambina mancina. La mia famiglia a Taipei ( Left Handed Girl ), diretto Shuh-Ching Tsou e vincitore del premio miglior film al Festa del Cinema di Roma 2025, tratta di Shu-fem, una donna che cerca di ricostruire la propria vita a Tapei, aprendo un locale per mantenere le due figlie, l’adolescente I-Ann e la piccola I-Jing. Quest’ultima, mancina e considerata “sfortunata” dal nonno superstizioso, inizia a compiere dei furti attribuendone la colpa alla sua mano sinistra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - La mia famiglia a Taipei, recensione RoFF: un film su una dolce bambina mancina e la sua famiglia disfunzionale

