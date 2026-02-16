La mia famiglia a Taipei recensione RoFF | un film su una dolce bambina mancina e la sua famiglia disfunzionale
La nostra recensione de La mia famiglia a Taipei, vincitore del miglior film alla Festa del cinema di Roma: una storia divertente e commovente sulla famiglia di un’adorabile e furba bambina mancina. La mia famiglia a Taipei ( Left Handed Girl ), diretto Shuh-Ching Tsou e vincitore del premio miglior film al Festa del Cinema di Roma 2025, tratta di Shu-fem, una donna che cerca di ricostruire la propria vita a Tapei, aprendo un locale per mantenere le due figlie, l’adolescente I-Ann e la piccola I-Jing. Quest’ultima, mancina e considerata “sfortunata” dal nonno superstizioso, inizia a compiere dei furti attribuendone la colpa alla sua mano sinistra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
“La mia famiglia a Taipei”: la recensione del film
La mia famiglia a Taipei, recensione: un film neorealista 2.0 dove la poetica di Sean Baker riecheggia potente
La mia famiglia a Taipei, un iPhone e la Taiwan di Shih-Ching TsouSean Baker, il movimento Dogma 95 e la vitalità di Taiwan. La nostra intervista alla regista, che dice Niente effetti speciali o artifici, la storia è l'elemento più importante di un film. movieplayer.it
