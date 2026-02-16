La menzogna algoritmica Quando l’IA finge che vada tutto bene

Nel gennaio 2026, durante un discorso pubblico, il Segretario della Difesa americano Pete Hegseth ha rivendicato l'uso dell'intelligenza artificiale per scopi militari letali, incluso il puntamento autonomo di bersagli umani. Secondo Hegseth, i "blocchi burocratici" imposti ai modelli di IA impedirebbero alle forze armate di "combattere le guerre" in modo efficace. Questo approccio ha provocato una rottura con Anthropic, una delle principali aziende di intelligenza artificiale. L'azienda ha, infatti, rifiutato di rimuovere le proprie salvaguardie di sicurezza, mettendo potenzialmente a rischio un contratto da 200 milioni di dollari con il Pentagono.