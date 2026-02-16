La mamma | L’ha presa per le gambe sollevandola io l’ho tenuta per il tronco Matteo l’ha bloccato
Una madre racconta che il suo bambino di un anno e mezzo è stato afferrato da un uomo di 47 anni mentre uscivano dall’Esselunga. La donna spiega di aver cercato di tenere la bambina per il tronco, mentre l’uomo ha sollevato la piccola per le gambe. Un passante, Matteo, ha intervenuto per bloccare l’uomo e fermare il gesto.
AL SUPERMERCATO. Il racconto della mamma della bimba di un anno e mezzo afferrata da un 47enne mentre usciva dall’Esselunga con i genitori. La sindaca: «Fatto di estrema gravità, aumentano le situazioni di disagio». La loro bimba di un anno e mezzo dovrà tenere il gesso per un mese e lo spavento è stato grande, per lei e per i suoi genitori. Ma domenica 15 febbraio giocava a casa e sembrava aver superato il trauma. Mamma Laura e papà Matteo, lei 44 anni e lui 50, residenti in città, hanno vissuto sabato 14, all’uscita dall’Esselunga di via Corridoni, l’incubo di ogni genitore: una figlia strappata dalle mani della mamma da uno sconosciuto, a che scopo lo potrà dire solo il 47enne romeno che è stato arrestato per tentato sequestro di persona aggravato dall’età della vittima e lesioni aggravate, visto che prendendola per la gamba destra le ha provocato la frattura di un femore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
“L’ho presa io”. Ornella Vanoni, chi ha adottato la sua adorata cagnolina Ondina
“Una persona potente mi ha molestata nel suo studio. Ha provato a baciarmi, io l’ho respinto e ho guadagnato la fuga”: il racconto di Anna Pettinelli a Verissimo
Anna Pettinelli racconta di aver subito molestie nel suo studio, quando aveva 20 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cadavere a Stupinigi, il figlio confessa: Ho ucciso mamma per la pensione e l’ho sepolta nel bosco; Torino, uccide la madre per intascare la pensione e nasconde il corpo. Il figlio confessa il delitto: L'ho colpita con un martelletto; Viveva con la madre morta da un mese: la tragedia della solitudine e quel segreto sepolto nel bosco; Bimba morta a Bordighera, il gip: la mamma ha viaggiato in macchina con il cadavere della piccola.
Elia Barp entra nella storia dello sci di fondo con il bronzo nella staffetta. La mamma: «Per il sogno della medaglia ha sacrificato l’adolescenza»«L’ultimo abbraccio? L’ho salutato il giorno di Natale, già a Santo Stefano era ripartito. E oggi l’ho visto sul podio». La mamma di Elia Barp, Barbara ... ilmattino.it
Crans-Montana, parla la mamma di Taylan che ha aggredito Jacques Moretti: Provo rabbia, la devono pagareGulcin Kaya, madre del 18enne Taylan morto nella strage di Crans-Montana, parla dopo l'aggressione a Jacques Moretti. Provo rabbia, devono pagare ... virgilio.it
SIGNORE E SIGNORI VI PRESENTIAMO LUCA & MATTEO la mamma è stata una SUPER MAMMA Il papa' ha fatto il suo | #indescrivibile #i2gemelli #partonaturale Complimenti a tutto lo staff del ospedale dell' ANGELO DI MESTRE S - facebook.com facebook