Una madre racconta che il suo bambino di un anno e mezzo è stato afferrato da un uomo di 47 anni mentre uscivano dall’Esselunga. La donna spiega di aver cercato di tenere la bambina per il tronco, mentre l’uomo ha sollevato la piccola per le gambe. Un passante, Matteo, ha intervenuto per bloccare l’uomo e fermare il gesto.

AL SUPERMERCATO. Il racconto della mamma della bimba di un anno e mezzo afferrata da un 47enne mentre usciva dall’Esselunga con i genitori. La sindaca: «Fatto di estrema gravità, aumentano le situazioni di disagio». La loro bimba di un anno e mezzo dovrà tenere il gesso per un mese e lo spavento è stato grande, per lei e per i suoi genitori. Ma domenica 15 febbraio giocava a casa e sembrava aver superato il trauma. Mamma Laura e papà Matteo, lei 44 anni e lui 50, residenti in città, hanno vissuto sabato 14, all’uscita dall’Esselunga di via Corridoni, l’incubo di ogni genitore: una figlia strappata dalle mani della mamma da uno sconosciuto, a che scopo lo potrà dire solo il 47enne romeno che è stato arrestato per tentato sequestro di persona aggravato dall’età della vittima e lesioni aggravate, visto che prendendola per la gamba destra le ha provocato la frattura di un femore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La mamma: «L’ha presa per le gambe sollevandola, io l’ho tenuta per il tronco. Matteo l’ha bloccato»

Anna Pettinelli racconta di aver subito molestie nel suo studio, quando aveva 20 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.