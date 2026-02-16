La madre di Bordighera caricò la piccola in auto | Ma era morta da otto ore

La madre di Bordighera ha portato la piccola in auto, scoprendo troppo tardi che la bambina era già morta da otto ore. La donna ha deciso di partire con il corpo della figlia, senza rendersi conto della gravità della situazione, fino a quando i soccorsi sono arrivati sul posto. La polizia ha arrestato la madre, che ora è sotto interrogatorio, mentre la piccola giaceva senza vita nella sua cameretta.

Bordighera, una tragedia in auto: la madre arrestata dopo aver trasportato il corpo della figlia. Una bambina di due anni è stata trovata senza vita a Bordighera, in Liguria, dopo che la madre l’ha trasportata in auto prima di dare l’allarme. La donna è stata arrestata e accusata di aver atteso otto ore prima di chiedere soccorso, sollevando forti dubbi sulla sua versione dei fatti e aprendo un’indagine delicata sulle dinamiche familiari e sulle cause del decesso. La scoperta e l’arresto. La vicenda si è consumata nelle prime ore di oggi, 16 febbraio 2026, a Bordighera, una tranquilla cittadina della Riviera ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una bambina di due anni è morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di Imperia.

