Sara e Niccolò si sono lasciati e ora si scontrano in una guerra aperta, spesso con parole dure e azioni che fanno male a tutti intorno. La loro storia finita ha portato a litigi che coinvolgono anche i figli e il piccolo gatto, creando tensioni che si trascinano da settimane. La rabbia e il risentimento hanno preso il sopravvento, trasformando quello che era un rapporto in un vero e proprio campo di battaglia.

Alzi la mano chi non conosce una coppia scoppiata che si fa una guerra senza esclusione di colpi. Che sia per i figli, per il gatto o anche solo per chi si tiene il minipimer, quando finisce un amore si può arrivare a ripicche, faide e bassesse che non rendono nemmeno giustizia al percorso fatto fino a quel momento. La storia di Sara Conti e Niccolò Macii, allora, serve a respirare un po’ di aria fresca: bellissimi e innamoratissimi campioni di pattinaggio, nel 2023 – come coppia nella vita e nello sport – raggiungono l’apice: oro europeo a Espoo e bronzo mondiale a Saitama. Poi si lasciano e, invece di lanciarsi le lame dei pattini, tengono in piedi il sodalizio sportivo mentre prendono altre strade di cuore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lezione di Sara e Niccolò

Dopo anni di successi tra Roma e Fiorentina, Niccolò Zaniolo sta vivendo una fase nuova, sia in campo che fuori.

Sara Conti e Niccolò Macii non prenderanno parte ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield dal 14 gennaio.

Straps | Sara Zacchetti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.