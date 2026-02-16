La Gioia parla anche lucchese Al Centrale l’incontro con il cast

Il film “La Gioia” porta anche attori lucchesi, perché il cast si presenta al Centrale di Lucca. L’incontro è stato organizzato per far conoscere il film al pubblico locale e si terrà nei prossimi giorni. La presenza di attori della zona rende l’evento ancora più interessante per gli spettatori.

Dopo Antonio Albanese e Giuseppe Battiston (tutto esaurito per l’incontro ieri mattina all’Astra), un altro cast importante in arrivo per presentare il film a Lucca. Venerdì 20 febbraio saranno presenti al Cinema Centrale di Lucca per un incontro con il pubblico in sala, al termine della proiezione delle ore 17, il regista Nicolangelo Gelormini e gli interpreti Jasmine Trinca (prima da sinistra nella foto) e Saul Nanni accompagnati dalla sceneggiatrice del film, la lucchese Benedetta Mori (prima da destra nella foto), per il film “ La gioia ”. Presentato in concorso alle Giornate degli Autori della Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia 2025, affronta la storia di Gioia, interpretata da una straordinaria Valeria Golino, un’insegnante di liceo che non ha mai conosciuto l’amore, se non quello opprimente dei genitori, con cui vive ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

