La ginecologa spiega cosa fare alla prima assunzione della pillola, dopo che una ragazza di 18 anni ha deciso di iniziarla a causa di un problema alle ovaie. La giovane, in questa fase, vuole anche assicurarsi una protezione contro le gravidanze indesiderate.

L a mia ragazza, 18 anni, sta iniziando a prendere la pillola per un problema alle ovaie. Avremo così anche la protezione contraccettiva. Non abbiamo altri partner, possiamo avere rapporti senza preservativo? Da quando possiamo togliere il preservativo dopo che inizia la pillola? La copertura solo della pillola sarà sufficiente? grazie L. Pillola anticoncezionale in estate: le dritte utili da tenere a mente X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. La dottoressa Monica Calcagni Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Ginecologa risponde. Prima volta con la pillola: cosa sapere

Lorenzo Musetti raggiunge per la prima volta i quarti di finale agli Australian Open, segnando un importante traguardo nel suo percorso nel Grande Slam.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.