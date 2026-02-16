La Germania vuole superare la giornata di lavoro da otto ore

La Germania punta a ridimensionare la giornata lavorativa di otto ore, perché l’economia del paese ha rallentato e il governo di Friedrich Merz cerca soluzioni per rilanciare la crescita. Recentemente, alcuni imprenditori hanno promosso questa idea, sostenendo che orari più flessibili potrebbero favorire l’occupazione e la produttività. In alcune città, le aziende stanno già sperimentando orari più lunghi o più brevi, cercando di capire quale sia la strada migliore per il mercato.