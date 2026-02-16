La Germania vuole superare la giornata di lavoro da otto ore
La Germania punta a ridimensionare la giornata lavorativa di otto ore, perché l’economia del paese ha rallentato e il governo di Friedrich Merz cerca soluzioni per rilanciare la crescita. Recentemente, alcuni imprenditori hanno promosso questa idea, sostenendo che orari più flessibili potrebbero favorire l’occupazione e la produttività. In alcune città, le aziende stanno già sperimentando orari più lunghi o più brevi, cercando di capire quale sia la strada migliore per il mercato.
Da quando l’economia tedesca ha smesso di correre, la Germania non è più la locomotiva d’Europa. E la fretta di sbloccare questo stallo ha spinto il governo di Friedrich Merz a mettere in discussione una delle conquiste sociali da sempre ritenute più inscalfibili: la giornata lavorativa di otto ore. Il governo tra Cdu e Socialdemocratici, ricostruisce Tonia Mastrobuoni in un articolo su Affari & Finanza, ritiene che produttività ed efficienza siano troppo basse. La soluzione, messa nero su bianca nel contratto di coalizione dell’esecutivo, prevede di superare il tetto quotidiano di otto ore, sostituendolo con un limite settimanale.🔗 Leggi su Open.online
La madre di Bordighera ha portato la piccola in auto, scoprendo troppo tardi che la bambina era già morta da otto ore.
