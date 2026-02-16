La frase di Cannito scatena Rossella Brescia | Quindi non ero l’unica?

Luciano Cannito ha affermato pubblicamente che Rossella Brescia non era l’unica a vivere una relazione complicata con lui, scatenando la sua reazione. La ballerina, presente nello studio di Verissimo, ha mostrato sorpresa e incredulità di fronte a queste dichiarazioni, ricordando anni di rapporti tesi e incomprensioni mai completamente risolte. La discussione ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto perché si tratta di una vicenda che coinvolge personaggi noti del mondo dello spettacolo.

La fine di una storia lunga quasi vent’anni non si archivia con una semplice intervista. E lo dimostra quanto accaduto nello studio di Verissimo, dove le parole di Luciano Cannito hanno riacceso dubbi e ferite mai del tutto rimarginate in Rossella Brescia. La frase che ha fatto discutere. Ospite di Silvia Toffanin, Cannito ha spiegato di aver chiuso la relazione perché il suo sentimento era cambiato. Ha parlato di un amore trasformato, diverso rispetto agli inizi, e della necessità di essere sincero per non mancare di rispetto alla compagna. Nel farlo, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

