La Francia alza la barriera sui pacchi low cost | come in Italia

La Francia ha deciso di aumentare i costi sui pacchi low cost, reagendo alla crescita delle spedizioni cinesi. Parigi imporrà un contributo di 2 euro su tutte le consegne provenienti da paesi extra-UE, a partire dal primo marzo 2026. La misura mira a tutelare le aziende francesi che si contendono il mercato con i colossi asiatici.

La Francia alza lo scudo sui pacchi low cost: la risposta europea alla concorrenza cinese. Parigi ha annunciato l’introduzione di un contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da paesi extra-Unione Europea a partire dal primo marzo 2026. La decisione, simile a quella già adottata dall’Italia, mira a proteggere il mercato interno francese e a riequilibrare la concorrenza nel settore dell’e-commerce, sempre più dominato da prodotti a basso costo provenienti principalmente dalla Cina. L’iniziativa solleva un dibattito sulle future politiche commerciali europee e sull’impatto sui consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

La tassa di 2 euro sui pacchi low cost provenienti da piattaforme come Shein, Temu e AliExpress sta per diventare realtà.

Dal 2026 entrerà in vigore una tassa di 2 euro per ogni pacco proveniente da piattaforme extra Ue come Shein, Temu e AliExpress, per ordini con valore inferiore ai 150 euro.

