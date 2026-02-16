La Francia alza la barriera sui pacchi low cost | come in Italia
La Francia ha deciso di aumentare i costi sui pacchi low cost, reagendo alla crescita delle spedizioni cinesi. Parigi imporrà un contributo di 2 euro su tutte le consegne provenienti da paesi extra-UE, a partire dal primo marzo 2026. La misura mira a tutelare le aziende francesi che si contendono il mercato con i colossi asiatici.
La Francia alza lo scudo sui pacchi low cost: la risposta europea alla concorrenza cinese. Parigi ha annunciato l’introduzione di un contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da paesi extra-Unione Europea a partire dal primo marzo 2026. La decisione, simile a quella già adottata dall’Italia, mira a proteggere il mercato interno francese e a riequilibrare la concorrenza nel settore dell’e-commerce, sempre più dominato da prodotti a basso costo provenienti principalmente dalla Cina. L’iniziativa solleva un dibattito sulle future politiche commerciali europee e sull’impatto sui consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu
Shein, Temu, AliExpress: cosa succede con la tassa di 2 euro sui pacchi low cost
La tassa di 2 euro sui pacchi low cost provenienti da piattaforme come Shein, Temu e AliExpress sta per diventare realtà.
Dal 2026 arriva il contributo sui pacchi “low cost”: stretta su Shein, Temu e AliExpress
Dal 2026 entrerà in vigore una tassa di 2 euro per ogni pacco proveniente da piattaforme extra Ue come Shein, Temu e AliExpress, per ordini con valore inferiore ai 150 euro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Parigi alza la voce all’Onu: Quelle parole su Israele sono un oltraggio. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese; Come in Francia nel 2024. Sabotaggi alle linee ferroviarie, indagini in corso; Cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026, la guida per seguirla; Trenitalia alza il sipario sul nuovo logo dei Frecciarossa.
Parigi alza la voce all’Onu: «Quelle parole su Israele sono un oltraggio». La Francia chiede le dimissioni di Francesca AlbaneseIn una sala del Parlamento francese, il brusio si spegne di colpo. Prende la parola il ministro degli Esteri Jean?Noël Barrot: Le parole della relatrice speciale sono oltraggiose e irresponsabili. N ... lasicilia.it
#Controsenso: La maschera è caduta. La Francia chiede ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese dal ruolo di relatrice ONU per le sue "dichiarazioni oltraggiose". Ma mentre Parigi alza un muro diplomatico, in Italia molti Comuni continuano a celebra - facebook.com facebook