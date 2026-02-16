La fortuna bacia Pontedera | biglietto del 10eLotto da 26mila euro

Un giocatore di Pontedera ha vinto 26mila euro al 10eLotto venerdì 13 febbraio, dopo aver puntato su un numero 8 Oro. La vincita si è verificata grazie a una combinazione fortunata, che ha portato il premio nella città toscana. La schedina vincente è stata giocata presso una tabaccheria locale, attirando l’attenzione di molti passanti.

Il 10eLotto ha sorriso alla Toscana nel concorso di venerdì 13 febbraio: come riporta Agipronews, infatti, un giocatore di Pontedera ha vinto 26mila euro grazie a un 8 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 531,2 milioni.